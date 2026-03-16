Tarros Spezia, vittoria di carattere: Junior Casale battuta 68-63 al PalaSprint

La Tarros Spezia se la prende con le unghie e con i denti. Al PalaSprint finisce 68-63 contro Junior Casale, al termine di una partita intensa e molto fisica, valida per la 24ª giornata di Serie B Interregionale. I bianconeri riescono a restare davanti per lunghi tratti della gara, ma devono fare i conti con il ritorno degli ospiti nel finale. Casale prova infatti la rimonta negli ultimi minuti, riavvicinandosi fino a mettere pressione alla squadra spezzina, che però mantiene lucidità nei possessi decisivi e difende il vantaggio fino alla sirena. Una vittoria costruita con carattere e solidità, in una gara combattuta su ogni pallone che permette agli spezzini di rimanere in scia per un posto ai playoff nel campionato di serie B Interregionale. Nel tabellino spiccano i 18 punti di Calabrese, seguito dai 14 di Pesenato e dai 12 di Gulini. A referto anche Cellerini (8), Ramirez (7), Petrushevski (4), Pedroni (3) e Lamperi (2).

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