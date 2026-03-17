Comitato La Ripa: “Ponte sul Magra opera attesa da anni, giusto non aspettare ad aprire al transito”

“Ci riteniamo soddisfatti di essere stati presenti, su invito, all’inaugurazione della Bretella, un’opera attesa da anni. Comprendiamo che ci sono ancora lavori da completare, ma riteniamo che la decisione di aprire al transito il tratto pronto sia stata la migliore. I lavori di asfaltatura e altri interventi non ancora terminati continueranno comunque, essendo già finanziati. Aspettare ancora ad aprire il tratto sarebbe stato solo un ennesimo rinvio”. Lo si legge in una nota dal Comitato La Ripa, diffusa per il gruppo dal presidente e gondatore Luciano Hermida. “Ci terremo in contatto con le istituzioni per aggiornare gli iscritti e non solo sull’andamento dei lavori. Anche in questa occasione, come per la Ripa e la rotonda di Bottagna, istituzioni e comitato lavoreranno in sinergia”, conclude Hermida.

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