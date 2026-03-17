Il villaggio “Sport senza limiti” delle Terrazze conquista il podio delle presenze con oltre 7mila visitatori

L’area dedicata a “Sport senza limiti” ha registrato grandi numeri in termini di partecipazione, sia per gli studenti delle scuole che hanno aderito, sia per i giovani visitatori che si sono dati appuntamento di pomeriggio per sfidarsi nelle discipline iconiche di squadra, come il curling e l’hockey.

Sono stati oltre 7.000 i visitatori che hanno sperimentato le discipline invernali all’interno del villaggio sportivo, realizzato in collaborazione con Anffas Onlus La Spezia e Special Olympics Italia, con il patrocinio del Comune della Spezia.

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