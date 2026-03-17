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Sport

Il villaggio “Sport senza limiti” delle Terrazze conquista il podio delle presenze con oltre 7mila visitatori

Il villaggio “Sport senza limiti” delle Terrazze conquista il podio delle presenze con oltre 7mila visitatori

"Sport senza limiti" a Le Terrazze

L’area dedicata a “Sport senza limiti” ha registrato grandi numeri in termini di partecipazione, sia per gli studenti delle scuole che hanno aderito, sia per i giovani visitatori che si sono dati appuntamento di pomeriggio per sfidarsi nelle discipline iconiche di squadra, come il curling e l’hockey.

Sono stati oltre 7.000 i visitatori che hanno sperimentato le discipline invernali all’interno del villaggio sportivo, realizzato in collaborazione con Anffas Onlus La Spezia e Special Olympics Italia, con il patrocinio del Comune della Spezia.

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