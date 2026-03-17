Quaranta studenti dell’ISA4 a Strasburgo per il progetto Erasmus+

Dal 9 al 13 marzo, quaranta studentesse e studenti dell’ISA4 della Spezia, accompagnati da cinque docenti, hanno preso parte a una mobilità Erasmus+ che li ha portati nel cuore dell’Europa: una breve tappa a Lucerna, poi Strasburgo, sede del Parlamento Europeo e città simbolo dell’integrazione continentale e infine un’altra breve tappa a Basilea. A Strasburgo ha preso vita il gemellaggio con i ragazzi del Collège J.P. Dolphin di Nonancourt (Normandia), nato e cresciuto sulla piattaforma eTwinning e approdato finalmente a un incontro in presenza: gruppi misti italo-francesi alle prese con le “missioni impossibili” tra i vicoli della città, e con la caccia al tesoro Lieu d’Europe, organizzata da Europe Direct di Strasburgo, che ha guidato i ragazzi alla scoperta dei luoghi simbolo della storia europea. Le giornate si sono concluse con una cena condivisa — il momento forse più semplice, e tra i più preziosi. La visita al Parlamento Europeo ha dato volto e sostanza a ciò che i ragazzi conoscevano solo sui libri. Ad arricchire l’esperienza, l’incontro con l’europarlamentare ligure e concittadino: un momento di cittadinanza attiva autentica, in cui i nostri studenti hanno potuto dialogare direttamente con chi lavora ogni giorno per costruire l’Europa. Non è mancata nemmeno la sfida del debate in lingua inglese con i coetanei francesi: argomentare, ascoltare e rispondere in una lingua straniera. Un esercizio che ha rivelato capacità e sicurezze che spesso, in classe, restano nascoste.

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