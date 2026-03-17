Rapallo: progetto utilizzo delle aree demaniali, si con 10 voti a favore e due no

Punto caldo del Consiglio comunale di Rapallo, l’approvazione del progetto di utilizzo delle aree demaniali che datava 2012. L’architetto e dirigente Rodolfo Orgiu ha spiegato che la costa è stata divisa in tre tratti: dal confine con Santa al Porto Riva; dal porto privato alla foce del torrente San Francesco; dal Castello al confine con Zoagli. Spiegando le varianti anche per portare al 40 per cento le spiagge libere: tra cui una a San Michele, attrezzata come lo sarà quella delle Saline. Modifiche anche al molo Duca degli Abruzzi dove è previsto l’arrivo che sbarcheranno i passeggeri dalle navi da crociera e un punto accoglienza per i turisti.

Andrea Carannante e Francesco Angiolani sono intervenuti asserendo che parte delle spiagge libere indicate non esistono perché il mare annullerebbe un eventuale ripascimento. E’ seguita una lunga sospensiva della seduta per dare moto al segretario generale Mario Vittorio Canessa e al dirigente Rodolfo Orgiu di esaminare i 4 ordini del giorno pervenuti da Andrea Carannante, che ha presentato anche 8 emendamenti, per valutare la loro ammissibilità o meno. Francesco Angiolani ha presentato tre emendamenti.

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