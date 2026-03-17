Uil Scuola Liguria, Davide D’Ambrosio eletto segretario generale: “Al lavoro per riportare la scuola al centro del dibattito”

Questa mattina si è tenuto a Genova il congresso regionale della Uil Scuola Liguria, la categoria che tutela il personale scolastico in tutta la regione. Davide D’Ambrosio è stato eletto segretario generale: nella sua segreteria entrano Giuseppina Armentano, Carmelo Cria, Mattia Paletta e Francesco Albanese, mentre Antonella Disgrazi entra in tesoreria.

“In un contesto nazionale e internazionale infiammato, ancora una volta la scuola e la dignità di chi lavora al suo interno sono messi all’angolo – commenta D’Ambrosio –. Nel nuovo mandato che inizia oggi il nostro impegno sarà ancora maggiore: dobbiamo sottoscrivere nuovi contratti, continuare a crescere e confermare il ruolo di sindacato più votato in Liguria alle ultime elezioni RSU e ad affrontare le nostre sfide con la coerenza, la serietà e la determinazione che ci contraddistinguono”, conclude.

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