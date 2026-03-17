Vezzano, l’assessore Flotta: “Soddisfazione per diniego ad antenna, mantenuto quanto promesso su necessità completezza istanze”

Si è conclusa negativamente la conferenza dei servizi relativa a un’istanza per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni 5G a Vezzano ligure, lungo Via Cerreta alta. Lo comunica in una nota Sabrina Flotta, assessore a Urbanistica e Pianificazione territoriale del Comune vezzanese. “Nel corso delle varie riunioni informative con la cittadinanza era stata fatta la promessa di vigilare affinché tutte le istanze che riguardavano installazioni di antenne presenti nel Piano antenne fossero complete – afferma Flotta nella nota -: così è stato fatto e grazie al lavoro meticoloso dei nostri uffici sono state richieste delle integrazioni relative al vincolo idrogeologico, a cui non è stata data risposta nei termini di legge. Esprimo quindi grande soddisfazione per il blocco diniego dell’autorizzazione alla realizzazione dell’antenna. Se la società proponente vorrà realizzarla dovranno inserirla nuovamente nel Piano antenne e ripresentare la pratica”.

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