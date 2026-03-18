Al via reclutamento Inps per i centri medico legali della Spezia e Savona

La Direzione regionale INPS della Liguria ha avviato una selezione pubblica finalizzata al reperimento di tre unità di personale da destinare in comando presso i Centri Medico Legali di Savona e La Spezia, nell’ambito dell’avvio della sperimentazione prevista dal D.lgs. 62/2024 e del conseguente rafforzamento delle risorse umane coinvolte nelle attività sanitarie e amministrative.

Nel dettaglio, l’avviso riguarda l’individuazione di una risorsa sanitaria e di due risorse amministrative, con l’obiettivo di supportare operativamente le strutture territoriali interessate dalla fase sperimentale, garantendo adeguati livelli di servizio e funzionalità organizzativa.

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