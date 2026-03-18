Bike Sharing a Genova, addio al vecchio gestore: in arrivo un nuovo modello e nuovi operatori

Genova. Il Comune di Genova, nell’ottica di un continuo sostegno allo sharing per la mobilità, sta attuando una serie azioni correlate con l’obiettivo di fornire un servizio efficiente agli utenti e definire, al contempo, una regolamentazione più chiara per gli operatori che vogliano attuare tale tipologia di prestazione sul territorio cittadino.
A partire dal 30 aprile 2026 il servizio di bike sharing Zena by Bike gestito da Genova Parcheggi Spa verrà ufficialmente dismesso per lasciare spazio a un nuovo modello basato sulla libera iniziativa regolamentata.