Calcio/ Crollo Samp a Carrara: al Dei Marmi è 2-0. Espulso Esposito

La Sampdoria cade ancora a Carrara e incassa una sconfitta per 2-0 contro la Carrarese, un risultato che replica quanto accaduto nella scorsa stagione. Decidono le reti di Hasa e Finotto, in una gara che si sblocca nella ripresa e si complica definitivamente nel finale con l’inferiorità numerica. I blucerchiati restano fermi a 31 punti, raggiunti da Entella e Bari.

Lombardo opta per un turnover ragionato, complice il calendario ravvicinato e le assenze in difesa di Hadzikadunic e Abildgaard. Davanti a Martinelli agiscono Palma, Ferrari e Viti. A centrocampo Di Pardo e Cicconi presidiano le corsie esterne, con Conti ed Esposito in mezzo. Sulla trequarti spazio a Begic e Cherubini alle spalle di Soleri. In panchina, oltre a Brunori, tornano a disposizione Coda e Pierini.

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