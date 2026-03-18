Camogli, le poesie in lingua locale di Giacomo Razeto sbarcano su Wikipedia

Camogli. Promuovere le poesie del camogliese Giacomo Razeto, testimone della parlata locale, e rendere il camugin ancora vivo e attuale. È l’obiettivo del progetto che ha ricevuto il via libera dall’amministrazione comunale di Camogli, nato dall’idea di tre studiosi e portato avanti dalla Consulta Ligure.

L’obiettivo della promozione della lingua ligure e di tutte le sue varietà regionali è uno di quelli perseguiti dalla Consulta Ligure, consiglio di associazioni culturali del territorio che, tra le 58 realtà affiliate, annovera dal 2008 anche il civico museo marinaro Gio Bono Ferrari. Una missione condivisa dall’amministrazione comunale, in particolare dall’assessorato alla Cultura.

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