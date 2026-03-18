Capitale cultura, Confcommercio: “Percorso candidatura è patrimonio che non va disperso”

Confcommercio La Spezia in una nota esprime “il proprio apprezzamento e orgoglio per il percorso intrapreso dalla città di Sarzana nell’ambito della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028”, titolo assegnato ad Ancona.

“Pur nel rammarico per il risultato finale, riteniamo che la partecipazione di Sarzana rappresenti un traguardo di grande valore. Il percorso intrapreso ha dimostrato una straordinaria capacità di collaborazione tra enti, amministrazione comunale, associazioni e realtà del territorio, generando una visione condivisa e concreta di sviluppo – sottolinea il presidente di Confcommercio La Spezia Sergio Camaiora –. La candidatura ha infatti coinvolto un ampio sistema territoriale, mettendo in rete competenze, progettualità e identità locali, contribuendo a rafforzare il posizionamento della città anche a livello nazionale. L’importante è aver partecipato perché questo percorso ha portato lustro a Sarzana, accendendo i riflettori sulle sue eccellenze culturali, turistiche ed economiche. È un patrimonio che non va disperso, ma valorizzato nel tempo.”

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