Carrarese – Sampdoria, blucerchiati ancora in emergenza. Possibile una novità in attacco

Genova. È il giorno di Carrarese – Sampdoria (ore 20) che alla luce dei risultati della prima parte di questa 31esima giornata, diventa ancor più importante per i blucerchiati: il Mantova ha vinto portandosi fuori dalla zona calda (per ora) a 34 punti, mentre lo Spezia e la Reggiana hanno pareggiato portandosi a 30. Un risultato positivo in Toscana potrebbe aiutare gli uomini di Lombardo a distanziare chi è in fondo alla classifica. Pescara (26 punti, ma in forte ripresa), Bari ed Entella (31 punti come la Sampdoria) giocano oggi e tutto può ancora cambiare, Pescara ed Entella giocano pure contro. La classifica è cortissima: nove squadre in quattro punti, da 30 a 34.

Lombardo deve rinunciare ad Hadzikadunic, niente da fare anche per Abildgaard e Henderson. Sono tornati invece tra i convocati Coda e Pierini, ma bisognerà capire se il mister vorrà già impiegarli durante il match o conservarli per la partita di domenica contro l’Avellino. Una gestione sicuramente non facile: accelerare i tempi potrebbe essere deleterio. Sono comunque solo 19 i giocatori di movimento a disposizione per questa partita. Di cui appunto i due appena recuperati e Palma che ieri ha comunque sostenuto un allenamento differenziato precauzionale.

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