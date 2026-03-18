Diventare sommelier è possibile, un corso in partenza dalla prossima settimana

Dopo il tutto esaurito del corso di gennaio, l’Associazione Italiana Sommelier della Liguria propone un nuovo corso di primo livello. Iscrizioni aperte sul sito www.aisliguria.it. Dopo il tutto esaurito del corso di qualificazione professionale per sommelier di gennaio, Ais – Associazione Italiana Sommelier della Liguria propone un nuovo corso di primo livello sul territorio spezzino. Il nuovo corso per gli aspiranti sommelier parte giovedì 26 marzo, alle 20.30, alla Ais della Spezia (via XXIV Maggio 143), con la prima lezione che approfondisce la figura del sommelier. Il corso prevede 15 lezioni, che termineranno il 25 giugno 2026. Le iscrizioni sono già disponibili sul sito di Ais Liguria: https://www.aisliguria.it/corsi/154-corso-di-qualificazione-professionale-per-sommelier-1-livello-bis-la-spezia-2026.html. “Siamo felici di poter aprire un secondo corso di primo livello viste le tantissime richieste pervenute sul territorio spezzino–afferma Marco Rezzano, presidente di Ais Liguria – Questo entusiasmo e questa partecipazione verso i nostri corsi di qualificazione professionale confermano la grande attenzione nei confronti del settore vitivinicolo nella nostra regione”.

Il corso di primo livello approfondisce gli argomenti di viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servizio che rappresentano le basi della professionalità del sommelier, a partire dalla corretta temperatura di servizio dei vini fino all’organizzazione e alla gestione della cantina. “La formazione e l’aggiornamento nel nostro mestiere sono fondamentali – continua Rezzano – i nostri corsi sono il cuore pulsante dell’associazione ogni anno dedichiamo alla nostra didattica una grande attenzione e cura. I corsi di primo livello approfondiscono nozioni che rappresentano le basi della professionalità del sommelier”. I corsi per sommelier di Ais Liguria trasformano la passione per il vino in una vera e propria professione e rappresentano una reale opportunità occupazionale: “Nelle strutture ricettive liguri c’è sempre bisogno di personale qualificato – continua Rezzano – Il corso da sommelier è sempre più visto dai giovani come un’opportunità di crescita e una possibilità di occupazione futura”. Info e iscrizioni su www.aisliguria.it.

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