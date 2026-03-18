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Economia

Efficientamento energetico, nuovo bando per gli enti locali

Efficientamento energetico, nuovo bando per gli enti locali

fotovoltaico Ramella loano

Liguria. Riparte oggi, 18 marzo, la misura regionale che sostiene gli investimenti in efficientamento energetico degli enti locali. La seconda finestra dell’azione 2.2.1 del Pr Fesr 2021-2027 dispone di una dotazione economica di circa 11,7 milioni di euro.

Possono accedervi: i Comuni liguri con meno di 40 mila residenti, la Città Metropolitana di Genova, le Province, le agenzie regionali, gli Enti Parco, le Camere di Commercio e le Autorità di Sistema Portuale. L’incentivo consiste in un contributo a fondo perduto che può coprire fino al 70% delle spese (su progetti da almeno 300 mila euro). Importi elevati all’80% (per investimenti di almeno 100 mila euro) in caso di Comuni sotto i 2 mila abitanti o rientranti nella Strategia Nazionale Aree Interne.

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