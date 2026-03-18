Fine settimana frizzante per la DR Ferroviaria

Sabato al Pieroni Festa del Rugby Under 12 dove la formazione DR Ferroviaria U12 guidata dai fratelli Vergassola, assieme alle squadre di Apuani Massa, Titani, Amatori Genova, Vespe Cogoleto, Cavalieri Young (Cus Genova e Superba), hanno rallegrato la giornata sportiva nei vari confronti, rappresentando al meglio l’espressione del Rugby, sport che promuove disciplina, rispetto, spirito di squadra, inclusione, resilienza e gestione emotiva anche attraverso il contatto fisico, per culminare col tradizionale terzo tempo, dove avversari, compagni e genitori hanno condiviso un bel momento conviviale e di socializzazione.

Formazione U12 Dr Ferroviaria: Geremia Pellegri, Mattia Antonioli, Francesco Serra, Diego Marcobello, Daniele Arzà, Enea Scognamiglio, Kyan Seid Moussai, Dario Azzarini, Ocean Alfano, Davide Rossi, Filippo Marchini, Giovanni Bucca, Penelope Marchesin, Andrea Pepe, Andrea Balzano. Allenatori Paolo e Giovanni Vergassola. Domenica a Lucca, termina in pareggio 29 a 29, la sfida di ritorno tra Under 16 Dr Ferroviaria e Vasari Arezzo.

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