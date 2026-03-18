“Francesco Vaccarone a Roma”, gli anni della maturazione artistica in mostra a Palazzo Merulana

È dedicata al periodo romano di Francesco Vaccarone, tra il 1970 e il 1976, la mostra allestita a Palazzo Merulana, presentata oggi alla stampa e aperta al pubblico dal 20 marzo al 3 maggio. Un arco di tempo decisivo nella vita e nella produzione dell’artista spezzino, coinciso con gli anni finali del boom economico, l’avvio della stagione della contestazione e il raggiungimento della piena maturità artistica.

Nella Roma di quegli anni, crocevia di fermenti creativi e tensioni culturali, Vaccarone frequentò la Stamperia Il Cigno, punto di incontro di protagonisti come Burri, Capogrossi, Afro, Marini, Gentilini, Guttuso e Fieschi, arrivando a diventare un riferimento per la scuola romana.

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