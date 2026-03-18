Gli annunci di lavoro della settimana: tutte le proposte disponibili, oltre il turismo, in attesa del Recruting day

Ad oggi sono 148 i posti di lavoro disponibili sul territorio pubblicati dai Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana. Le ricerche riguardano tutti i settori economici dell’intera provincia, con particolari opportunità nei settori turismo, commercio, nautico e navale, logistica e trasporti. Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti sono previsti contratti di apprendistato. Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile. I dettagli dei singoli annunci sono disponibili sul sito regionale Formazione Lavoro dove sono già consultabili moltissime offerte di lavoro del “Recruiting day turismo” che si terrà mercoledì 25 marzo presso i Centri per l’impiego della Spezia e Sarzana. Per partecipare vedi la sezione dedicata nella home page del sito.

Qualche consiglio per un buon curriculum. Prima di effettuare una candidatura, leggere bene i requisiti richiesti nell’annuncio e verificare di possedere tutti i requisiti richiesti. Aggiornare sempre il proprio curriculum vitae con le ultime esperienze lavorative, gli eventuali corsi di formazione seguiti e le competenze acquisite in linea col profilo per cui ci si candida. Un modello utile per compilare un buon cv è il formato Europass: un modello standard introdotto dalla Commissione Europea, che permette una lettura rapida e chiara delle competenze dei candidati, dando la possibilità di analizzare con facilità il profilo professionale. A questo link è possibile consultare la piattaforma e la guida gratuita per scrivere il proprio cv Europass: https://europa.eu/europass/it/create-europass-cv

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