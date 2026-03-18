Lavagna: Giornate Fai a Casa Carbone tra visite e passeggiate

In occasione delle Giornate FAI di Primavera, sabato 21 e domenica 22 marzo Casa Carbone a Lavagna ospiterà alcune visite speciali. Alle ore 15, in entrambe le giornate, si terrà una visita alla Casa Museo con traduzione simultanea in Lingua Italiana dei Segni (LIS), realizzata in collaborazione con l’Istituto Assarotti per Sordomuti di Chiavari. Si tratta di una visita a contributo, della durata di circa un’ora, a cui potranno partecipare un massimo di 15 persone fino a esaurimento posti.

Sabato 21 marzo, inoltre, alle ore 10 da Casa Carbone partirà la “Passeggiata alla scoperta dei borghi di Lavagna”, mentre domenica 22, alla stessa ora, è in programma “Da Casa Carbone alle ville lavagnesi”. Entrambe le passeggiate, a cura dell’Associazione Pietre Parlanti, prevedono la prenotazione obbligatoria. Per informazioni è possibile scrivere a faicarbone@fondoambiente.it, mentre per le prenotazioni il sito di riferimento è www.giornatefai.it.

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