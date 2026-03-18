Noleggio e locazione unità da diporto nell’Amp delle Cinque Terre, parte la procedura selettiva

Il Parco nazionale delle Cinque Terre informa che è indetta la procedura selettiva per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell’Area marina protetta per il 2026. La procedura di selezione sarà pubblicata sul portale dell’ente www.areamarinaprotetta5terre.it nella sezione “Avvisi e bandi”. Il modulo della domanda di partecipazione alla procedura sarà disponibile dalle ore 12.00 del 19/03/2026. Maggiori informazioni e dettagli nella comunicazione pubblicata oggi sul sito del Parco.

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