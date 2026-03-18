Nuova azione pubblica sotto la ciminiera: “Gnomone, un’ombra che misura il tempo. Un tempo che misura noi”

Sabato 21 marzo torna Accade, il secondo appuntamento del progetto artistico e performativo Gnomone, con una nuova azione pubblica ai margini dell’area industriale della Spezia, nella zona residenziale delle Pianazze.vIl progetto trasforma la ciminiera della ex Centrale Enel “Eugenio Montale” in uno gnomone, l’elemento che nelle meridiane proietta l’ombra e rende visibile il tempo. A partire da questo gesto, lo spazio urbano si trasforma in un quadrante solare e i corpi dei partecipanti ne diventano le lancette, rendendo la misura del tempo un atto collettivo. Ma ciò che si attiva non è solo un dispositivo di misurazione. La ciminiera smette di essere soltanto un’infrastruttura industriale e si rivela per ciò che è sempre stata, in forma latente: un segno verticale. Un menhir contemporaneo, uno ziggurat industriale che ha attraversato per decenni la vita della città, legando produzione e respiro, benessere e consumo, presenza e rimozione. Oggi, mentre viene progressivamente smantellata, questo corpo immobile cambia natura. Non scompare, ma si sposta: dalla materia allo sguardo, dall’oggetto alla relazione. Esiste perché esiste chi lo guarda, chi lo attraversa, chi ne misura ancora l’ombra.

Gnomone nasce esattamente in questo passaggio. Trasforma un simbolo industriale in un dispositivo ancestrale, riportando la misura del tempo a una condizione primaria: luce, ombra, presenza.

Un’ombra che misura il tempo. Un tempo che misura noi. “Misuriamo il tempo che cambia” non è quindi una dichiarazione, ma una pratica. E in questa fase del progetto, il tempo smette di essere lineare: si manifesta come frattura, come eco, come residuo di ciò che è stato e continua ad agire. “Il 21 marzo, a partire dalle 15 presso il circolo Arci Pianazze, questa dinamica si innesta nella vita quotidiana della zona residenziale, dove l’ombra della ciminiera entra nello spazio abitato. I partecipanti – cittadini, artisti, abitanti – sono chiamati a prendere posizione nello spazio, a diventare parte dell’opera, componendo le ore 16 e 17 della meridiana”, spiegano gli organizzatori. È un gesto essenziale: corpi che si allineano alla luce. Ma è proprio in questa semplicità che si rivela il senso del progetto. Perché non esiste meridiana senza sole, e non esiste misura senza presenza”.

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