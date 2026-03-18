Nuova vita per la struttura polivalente di Follo, diventerà un polo per l’infanza

Dopo oltre dieci anni di inutilizzo, uno spazio all’interno del centro polivalente di Pian di Follo viene finalmente recuperato e restituito alla comunità con una funzione concreta e fondamentale. L’area, realizzata nel 2015 ma mai entrata in funzione, sarà oggetto di un intervento di riqualificazione dal valore complessivo di 400 mila euro. Il progetto consentirà di ampliare l’asilo nido già presente a Follo, creando 20 nuovi posti destinati ai bambini nella fascia 0-3 anni. Si tratta di un’iniziativa significativa per il territorio, resa possibile grazie a un contributo statale e pensata per rispondere alle esigenze sempre più pressanti delle famiglie.

L’intervento prevede la realizzazione di nuovi spazi interni dedicati ai più piccoli, l’installazione di arredi completamente rinnovati e la creazione di un’area esterna coperta, concepita come ambiente per il gioco e le attività ricreative. La struttura, aperta su tre lati, garantirà inoltre luminosità e vivibilità degli ambienti. I lavori sono attualmente in corso e la loro conclusione è prevista entro l’estate. Seguiranno aggiornamenti in merito all’avvio del servizio.

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