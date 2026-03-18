Rigassificatore di Panigaglia, nuovo allarme sicurezza del Comitato per la dismissione: “Rischi ignorati mentre si pensa all’espansione”

Alla luce degli scenari internazionali di crisi, il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza della Spezia, su direttive del Viminale, ha disposto un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio e delle misure di vigilanza sugli obiettivi sensibili della provincia. Tra questi figurano l’Arsenale militare, Fincantieri, Leonardo e Mbda, oltre alle numerose installazioni militari presenti tra il golfo e l’entroterra, dal comparto della Marina alla base dell’Aeronautica di Cadimare fino al Comsubin del Varignano. Nel mirino anche il Centro di ricerca Nato, il Polo nazionale della dimensione subacquea e le infrastrutture ritenute critiche sotto il profilo energetico e logistico, tra cui il rigassificatore di Panigaglia, unico terminale onshore realizzato in Italia.

Le misure previste comprendono un incremento dei controlli e dei passaggi delle pattuglie nell’arco delle 24 ore, il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e una più capillare attività di monitoraggio informativo per intercettare eventuali segnali di rischio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com