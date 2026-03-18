Ruta: Istituto cardiovascolare, dopo la frana iniziano i lavori

A Ruta sono iniziati i lavori sulla strada che dall’Aurelia porta all’Istituto Cardiovascolare di Camogli. Lo scorso 8 febbraio, nel pomeriggio, franò un tratto di muro che provocò l’interdizione della strada e il conseguente isolamento dell’Istituto dove erano presenti 83 persone.

“A breve sarà installata una scala per un ulteriore passaggio nel tornante. Ma soprattutto importante è il progetto per la risistemazione del tornante e della strada stessa – spiega il sindaco Giovanni Anelli, che ha effettuato un sopralluogo – L’intervento verrà realizzato dall’Istituto Cardiovascolare, più precisamente dalla società Steal che fa capo ad Antonio Crosa di Vergagni e dovrebbe essere realizzato in 45 giorni”.

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