Sampdoria K.O. Lombardo: “Non mi sembra di aver sofferto tanto ma facciamo mea culpa”

La Sampdoria perde 2-0 in casa della Carrarese e vede peggiorare una classifica già precaria. Ora è in zona playout. Per uscirne basterebbe un punto ma è anche vero che è soltanto a +2 dal Pescara ultimo in classifica. Mister Attilio Lombardo non reputa negativa in toto la prestazione contro la squadra toscana.

“Perlomeno non dovevamo perdere – esordisce ai microfoni del club -. Sapevamo che era uno scontro diretto importante e difficile. Avevamo preparato tutto bene ma il campo ha deciso che la Sampdoria è stata sconfitta. Dobbiamo fare mea culpa perché i goal presi. Ma non mi sembra che la squadra abbia sofferto tanto. Non mi ricordo grandi parate di Martinelli. Questo lascia ancora più l’amaro in bocca. L’espulsione di Esposito arriva nel nostro miglior momento quando stavamo schiacciando la Carrarese”.

» leggi tutto su www.genova24.it