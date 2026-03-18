Sanac, Orlando e Arboscello (PD): “Segnali incoraggianti, ora evitare spacchettamenti e garantire una vendita unitaria e complessiva”

Regione. “Le manifestazioni di interesse che stanno emergendo in queste ore da parte delle società Erre trading e Salva, rappresentano un segnale incoraggiante e dimostrano che esiste ancora attenzione industriale verso gli stabilimenti Sanac”, dichiarano i consiglieri regionali PD Andrea Orlando e Roberto Arboscello commentando le manifestazioni di interesse giunte per Sanac.

“Il fatto che più soggetti abbiano esteso il proprio interesse su diversi siti va nella direzione che abbiamo sempre indicato – spiegano -, evitare ogni ipotesi di spacchettamento e lavorare per una soluzione complessiva e unitaria. È fondamentale che si vada avanti verso una vendita unica, a un soggetto industriale solido, in grado di garantire continuità produttiva, investimenti e tutela dell’occupazione su tutti i territori coinvolti. Dividere gli stabilimenti significherebbe indebolire l’azienda e compromettere il suo futuro industriale. L’estensione dei termini al 30 aprile conferma che c’è ancora un po’ di tempo per costruire una soluzione seria, sostenibile e che coinvolga tutti i siti”.

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