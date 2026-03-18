Un venerdì dedicato alla storia delle sonde Voyager con gli Astrofili Spezzini

Prosegue il corso di astronomia organizzato dall’Istituto Astrofili spezzini ®, con un nuovo appuntamento in programma venerdì 20 marzo alle ore 21.00 presso la sede dell’Istituto, in via Pietro Beghi 21, La Spezia. Il tema della serata sarà dedicato alla storia delle sonde Voyager, protagoniste di una delle più straordinarie avventure dell’esplorazione spaziale. Nel corso dell’incontro verranno ripercorse le tappe principali della missione, il contributo scientifico delle sonde e il loro ruolo fondamentale nella conoscenza del Sistema Solare e dello spazio interstellare.

La lezione sarà tenuta dal socio Claudio Cosci, autore di testi di astronautica e NASA STEAM Ambassador, che accompagnerà il pubblico in un approfondimento divulgativo di grande interesse storico e scientifico. L’incontro rientra nel programma delle attività formative e divulgative promosse dall’Istituto ed è rivolto a soci, appassionati e cittadini interessati ad avvicinarsi al mondo dell’astronomia e dell’esplorazione spaziale.

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