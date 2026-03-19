E’ morto Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord

Si è spento all’età di 84 anni Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. Ministro nei governi Berlusconi, senatore (da cui il soprannome Senatùr), deputato, europarlamentare, è stato a lungo tra i protagonisti della vita politica italiana. “Lo ricordiamo con grande affetto e la nostalgia delle battaglie che ha saputo portare avanti per il popolo, sempre con grande dignità. Non è mai arretrato e non ha mai mollato, neppure di fronte a mille ostacoli. E’ stato uno dei protagonisti di primo piano del cambiamento e ha segnato la storia del nostro Paese. Non è facile, per noi, dirgli addio. Ci stringiamo attorno ai famigliari ed esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa di un gigante della politica”, dichiara in una nota Sara Foscolo, capogruppo regionale della Lega. “A nome di Forza Italia Liguria esprimo cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi. Alla sua famiglia e agli amici della Lega va il nostro pensiero in questo momento di dolore – le parole di Carlo Bagnasco, segretario regionale di Forza Italia -. Bossi è stato un protagonista della vita politica italiana, capace di rappresentare e interpretare istanze che hanno segnato un’epoca. Il suo percorso si è intrecciato a lungo con quello di Silvio Berlusconi, dando vita a una stagione politica che ha inciso profondamente nella storia del centrodestra e del Paese”.

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