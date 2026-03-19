Gronda, Rixi: “Il progetto lo ha deciso Marta Vincenzi, ora Salis dica se vuole cambiarlo”

Genova. “Il progetto della Gronda è di Marta Vincenzi che non è di destra, è del Pd”. Ora si può cambiare “se lo vuole la sindaca e lo vuole Genova per impattare meno in Valpolcevera, per gravare meno sulle tasche degli italiani e per cercare di fare un’opera aggiornata al 2030″. Però “se il Comune mi chiede di andare avanti col progetto, noi andiamo avanti“. Il viceministro Edoardo Rixi, a margine di un evento sul referendum a Genova, replica così alla sindaca Silvia Salis che ha invitato il centrodestra a fare mea culpa, dopo che lo stesso leader della Lega in Liguria, in un’intervista a Primocanale, ha parlato di progetto “da rifare”.

“Non c’è nessuna utilità da parte del ministero a cambiare il progetto, se non quello che io sto cercando di fare”, aggiunge Rixi, cioè “trovare un dialogo sul territorio per migliorare le opere e soprattutto ridurre gli impatti delle cantierizzazioni sulla viabilità. Perché anch’io abito a Genova, vedo la fatica che fanno i miei concittadini a muoversi tra mille cantieri e so di per certo che avremo problemi ancora crescenti nei prossimi dieci anni. O troviamo soluzioni percorribili o il rischio di una paralisi della città di Genova è particolarmente elevato.

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