La fiera fa il pieno e gli occhi puntano sull’ultimo giorno: sarà “bollino rosso” per le presenze

Va in archivio il secondo giorno della Fiera di San Giuseppe, segnato da un maggiore afflusso rispetto alla giornata di ieri. Se l’apertura ufficiale è ormai alle spalle, gli occhi sono ora puntati sul terzo e ultimo giorno, complice la concomitanza dell’apertura di Velarìa, che riporterà le tall ship al Molo Italia per un fine settimana di eventi.

Tornando alla fiera, le stime delle presenze dovrebbero aver superato quota ventimila sommando entrambe le giornate. Sul fronte logistico, gli stalli rimasti vuoti sono stati tutti riempiti. Sotto il profilo sanitario si sono registrate alcune decine di interventi, ma di piccola entità: per molti dei quali non è stato necessario il ricovero in ospedale, grazie al supporto dei numerosi equipaggi delle associazioni di soccorso presenti o del modulo di maxi-emergenza allestito da Asl 5.

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