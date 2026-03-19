Parentucelli-Arzelà protagonista del progetto “Io non fumo! Io respiro”

L’Istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana è stato protagonista del progetto di prevenzione “Io non fumo! Io respiro”, un’iniziativa promossa dal direttivo regionale Liguria di AIPO in collaborazione con Regione Liguria e realizzata con il contributo della U.O. di Pneumologia di Sarzana, diretta dal dottor Massimiliano Sivori. “Il progetto nasce con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione sanitaria sul territorio ligure – si legge in una nota della scuola -, con particolare attenzione alle patologie respiratorie, e si rivolge agli studenti del primo anno delle scuole superiori. In questo contesto, l’Istituto Parentucelli-Arzelà ha svolto un ruolo centrale come luogo di formazione e confronto diretto con i giovani”.

All’interno dell’Istituto, le attività sono state sviluppate grazie alla collaborazione tra il personale sanitario rappresentato dalle pneumologhe Federica Novelli e Nicole Colombo e il corpo docente, rappresentato dal prof. Simonelli. “Durante l’incontro – proseguono dall’istituto -, è stata proposta agli studenti una relazione approfondita, con particolare attenzione ai nuovi prodotti contenenti nicotina, per sensibilizzarli sui rischi reali legati al loro utilizzo e smontare i messaggi fuorvianti spesso diffusi dal marketing”.

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