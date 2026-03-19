Rapallo: le polemiche non interessano alla gente; servono soluzioni ai problemi reali

Credo che la sindaco debba essere più cauta nell’esporre affermazioni che potrebbero essere in antitesi con la realtà delle cose.
Non entro nel merito delle sue asserzioni sul consigliere di opposizione Andrea Carannante, che hanno più sapore di una rivalsa che di un fondamento.
È bene ricordare, per onestà intellettuale, che la sindaco in campagna elettorale e subito dopo la elezione garantì (quasi fosse un giuramento) ai cittadini di Rapallo che il “Polpo“ emblema indiscutibile della città, non sarebbe stato spostato dalla sua sede naturale.
Una affermazione ed una promessa importante, tenuto conto di quanto la città ci tenesse al riposizionamento nella sede naturale.
Come sappiamo, una promessa delusa e violata dalla realtà attuale, infatti la sede non sarà l’originale ma inopinatamente spostata.
È bene ricordare la pagina peggiore di questa amministrazione, quando appartenenti alla maggioranza proposero la “sfiducia“ verso la sindaco.
La reazione del primo cittadino fu immediata definendoli dei “Traditori“ accusandoli anche di mancata collaborazione nel corso della gestione amministrativa.
Ricordiamo che in tale vicenda la sindaco dimise due assessori di Forza Italia, Eugenio Brasey e Filippo Lasinio.
Ricordiamo anche, che sempre la sindaco dovette sottostare alle “manovre“ non tanto nascoste dell’ex sindaco Carlo Bagnasco, che chiese ed ottenne venisse esautorato il vice sindaco Giorgio Tasso; cosa che avvenne.
Ma ancora peggio, sempre per le manovre in atto, furono reintegrati Filippo Lasinio (nel suo precedente ruolo), Eugenio Brasey come consigliere diventato capogruppo di Forza Italia.
Che poi affermi di aver agito a tutela dei cittadini, della loro salute e del territorio, i dubbi si ingigantiscono. I rapporti con i cittadini come evidenziato in diverse occasioni, non è mai stato di “ascolto e collaborazione” .
È sempre bene ricordare, la posizione sul progetto “Asilo nel Parco Casale“ in antitesi con la volontà di un cospicuo numero di cittadini, che hanno anche organizzato una manifestazione molto partecipata, oltre a dichiarazioni esplicite da parte di organizzazioni cittadine.
Che non sia soggetta a condizionamenti, come afferma, è smentita dall’aver subito i condizionamenti dell’ex sindaco, oltre a dovere accettare “per imposizione“ la riabilitazione di due assessori pochi giorni prima defenestrati dai loro incarichi.
Che la città sia assoggettata a criticità di una certa rilevanza è sotto gli occhi di tutti, una per tutte, la indecente situazione, dei servizi pubblici, tutti inutilizzabili perché chiusi e igienicamente indecorosi.
Ecco perché affermo che le parole vanno misurate, riflettute e verificate anche perché le condizioni della città, sono in una decadenza preoccupante.