COMMENTA
CONDIVIDI

Rapallo: le polemiche non interessano alla gente; servono soluzioni ai problemi reali

Rapallo: le polemiche non interessano alla gente; servono soluzioni ai problemi reali

comune, municipio, rapallo

Franco Fronzoli è un osservatore attento di Rapallo che conosce approfonditamente in tutti i suoi aspetti, essendo stato per 15 anni comandante della stazione dei Carabinieri. Levante News ha sempre pubblicato i pareri dei lettori perché crede che possano arricchire il dibattito (come per altro fanno i social) e, in alcuni casi, dimostrare l’inutilità di certe critiche. Un fatto è evidente. C’era la possibilità di sfiduciare il sindaco e avere un commissariamento brevissimo. Ciò non è avvenuto; ci saranno state delle motivazioni che nessuno ha raccontato pubblicamente (alcune promesse sono cadute) ed è inutile rifare la storia di una crisi di cui i cittadini si sono formati un’opinione. Questa amministrazione durerà fino alla scadenza del mandato naturale ed è auspicabile che faccia il massimo per una città che paga molti prezzi, a partire dalla rapallizzazione. Alle persone non interessano le polemiche politiche, ma la soluzione dei problemi reali ed avere una buona qualità della vita. (m.m.)
Da Franco Fronzoli
Pur non essendo parte in causa e nemmeno difensore di fiducia o d’ufficio di nessuno mi sento di esprimere una mia opinione su quanto dichiarato dalla sindaco Elisabetta Ricci in una nota su questo giornale su un consigliere di minoranza.

Credo che la sindaco debba essere più cauta nell’esporre affermazioni che potrebbero essere in antitesi con la realtà delle cose.

Non entro nel merito delle sue asserzioni sul consigliere di opposizione Andrea Carannante, che hanno più sapore di una rivalsa che di un fondamento.

È bene ricordare, per onestà intellettuale, che la sindaco in campagna elettorale e subito dopo la elezione garantì (quasi fosse un giuramento) ai cittadini di Rapallo che il “Polpo“ emblema indiscutibile della città, non sarebbe stato spostato dalla sua sede naturale.

Una affermazione ed una promessa importante, tenuto conto di quanto la città ci tenesse al riposizionamento nella sede naturale.

Come sappiamo, una promessa delusa e violata dalla realtà attuale, infatti la sede non sarà l’originale ma inopinatamente spostata.

È bene ricordare la pagina peggiore di questa amministrazione, quando appartenenti alla maggioranza proposero la “sfiducia“ verso la sindaco.

La reazione del primo cittadino fu immediata definendoli dei “Traditori“ accusandoli anche di mancata collaborazione nel corso della gestione amministrativa.

Ricordiamo che in tale vicenda la sindaco dimise due assessori di Forza Italia, Eugenio Brasey e Filippo Lasinio.

Ricordiamo anche, che sempre la sindaco dovette sottostare alle “manovre“ non tanto nascoste dell’ex sindaco Carlo Bagnasco, che chiese ed ottenne venisse esautorato il vice sindaco Giorgio Tasso; cosa che avvenne.

Ma ancora peggio, sempre per le manovre in atto, furono reintegrati Filippo Lasinio (nel suo precedente ruolo), Eugenio Brasey come consigliere diventato capogruppo di Forza Italia.

Che poi affermi di aver agito a tutela dei cittadini, della loro salute e del territorio, i dubbi si ingigantiscono. I rapporti con i cittadini come evidenziato in diverse   occasioni,   non è   mai stato  di “ascolto e collaborazione” .

È sempre bene ricordare, la posizione sul progetto “Asilo nel Parco Casale“ in antitesi con la volontà di un cospicuo numero di cittadini, che hanno anche organizzato una manifestazione molto partecipata, oltre a dichiarazioni esplicite da parte di organizzazioni cittadine.

Che non sia soggetta a condizionamenti, come afferma, è smentita dall’aver subito i condizionamenti dell’ex sindaco, oltre a dovere accettare “per imposizione“ la riabilitazione di due assessori pochi giorni prima defenestrati dai loro incarichi.

Che la città sia assoggettata a criticità di una certa rilevanza è sotto gli occhi di tutti, una per tutte, la indecente situazione, dei servizi pubblici, tutti inutilizzabili perché chiusi e igienicamente indecorosi.

Ecco perché affermo che le parole vanno misurate, riflettute e verificate anche perché le condizioni della città, sono in una decadenza preoccupante.

 

» leggi tutto su www.levantenews.it