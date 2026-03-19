Rapallo: le polemiche non interessano alla gente; servono soluzioni ai problemi reali

Franco Fronzoli è un osservatore attento di Rapallo che conosce approfonditamente in tutti i suoi aspetti, essendo stato per 15 anni comandante della stazione dei Carabinieri. Levante News ha sempre pubblicato i pareri dei lettori perché crede che possano arricchire il dibattito (come per altro fanno i social) e, in alcuni casi, dimostrare l’inutilità di certe critiche. Un fatto è evidente. C’era la possibilità di sfiduciare il sindaco e avere un commissariamento brevissimo. Ciò non è avvenuto; ci saranno state delle motivazioni che nessuno ha raccontato pubblicamente (alcune promesse sono cadute) ed è inutile rifare la storia di una crisi di cui i cittadini si sono formati un’opinione. Questa amministrazione durerà fino alla scadenza del mandato naturale ed è auspicabile che faccia il massimo per una città che paga molti prezzi, a partire dalla rapallizzazione. Alle persone non interessano le polemiche politiche, ma la soluzione dei problemi reali ed avere una buona qualità della vita. (m.m.)