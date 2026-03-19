Roberta Bruzzone indagata per stalking ai danni di una psicologia forense e della figlia minorenne

Provincia. La criminologa savonese Roberta Bruzzone è indagata per stalking di gruppo nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Cagliari e ora trasferita per competenza a Roma.
Secondo le prime informazioni disponibili, il pubblico ministero ha firmato l’avviso di conclusione delle indagini che coinvolge, oltre alla professionista di origini finalesi, altre tre persone. Gli atti – comprese le trascrizioni di alcune chat – sono stati inviati nella capitale per le valutazioni successive.