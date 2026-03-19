Santo Stefano, Pd: “Con i 30 milioni non solo ‘atterraggio’ ponte, si lavori anche a complessiva risoluzione problema traffico”

“Il contributo di euro 30 milioni destinato al miglioramento dell’assetto viario del nostro territorio è un risultato della fermezza dell’amministrazione comunale santostefanese di centrosinistra, e la dimostrazione della fondatezza degli allarmi, già da un decennio da questa lanciati, in merito alla necessità di opere di interconnessione tra il nuovo ponte sul Magra e la viabilità esistente, soprattutto in rapporto al traffico pesante”. Si apre così una nota diffusa dalla segreteria del Partito democratico di Santo Stefano Magra, riferita alle recenti parole della sindaca Paola Sisti.

“Ciò che l’amministrazione comunale, il centrosinistra e il partito santostefanese hanno sempre sostenuto, ha infatti assunto, in corrispondenza del momento di apertura del nuovo ponte, caratteri di realtà e concretezza tali che le sovraordinate amministrazioni regionale e provinciale di centrodestra, con piena ragionevolezza, hanno concesso al nostro territorio un contributo economico di rilievo tale da poter generare un significativo e necessario riassetto viabilistico – prosegue l’intervento della segreteria Dem di Santo Stefano-. Tale riassetto in primo luogo dovrà essere finalizzato alla tutela del quartiere santosfefanese della Macchia dall’impatto dei nuovi flussi di traffico proveniente dalla direttrice di recente apertura; a tal proposito, il partito auspica che l’ordinanza sindacale in merito al divieto di transito per i mezzi pesanti sulla viabilità comunale interferita (via Carducci e via Arenelle) sia mantenuta sino alla realizzazione delle opere necessarie alla ricezione dei nuovi flussi di traffico”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com