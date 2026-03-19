La Società Dante Alighieri della Spezia partecipa al festival “Velarìa” (al via domani, venerdì 20 marzo) con una cerimonia in programma domenica 22 marzo alle 10.00 al villaggio del festival, al Molo Italia. Il presidente del comitato spezzino della Società, Carlo Raggi, accompagnato dal vice presidente Maurizio Caporuscio e dal segretario Carlo Parmeggiani, alla presenza del vice sindaco Maria Grazia Frijia e degli equipaggi schierati, consegnarà ai comandanti dei velieri ormeggiati la bandiera della Dante Alighieri “che, dal Regio Decreto del 1893 in poi – sottolineano dall’associazione – è ufficialmente il simbolo della lingua e della cultura italiane nel mondo, dove la Dante è presente con 475 Comitati sparsi nei cinque continenti”. La cerimonia di domenica “rafforza e conferma i legami del comitato spezzino con il mondo del mare e la sua cultura, legami che nacquero con l’atto stesso di fondazione, avvenuto al Teatro Civico nell’ormai lontano febbraio 1890”, concludono dalla Dante Alighieri spezzina.

L’articolo “Velarìa”, domenica la consegna della bandiera della Società Dante Alighieri ai comandanti dei velieri proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com