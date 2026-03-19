Windsurf, kite e wing: sabato va in scena “La Loonga”

Loano. Il Circolo Nautico Loano, unitamente a Bagni Flora di Pietra Ligure e Bagni Ondina di Finale Ligure, organizza per sabato 21 marzo 2026 la manifestazione “La Loonga”, veleggiata Loano-Pietra-Borgio-Finale per windsurf, kite, wing.
Un evento non competitivo, aperto agli appassionati del settore, sul modello delle veleggiate come la Defi-Wind Francese, per onorare la memoria di tre grandi appassionati, Ciccio Rossi, regatante e pioniere del windsurf di Loano, Mario Spotorno, avvocato e velista di Pietra Ligure, Angela Tresca, pioniera del turismo balneare di Finale Ligure.