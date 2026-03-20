Calcio/ Il Genoa spreca, l’Udinese no e porta a casa i tre punti

Il Genoa costruisce molto ma non trova la via del gol, mentre l’Udinese sfrutta al meglio le occasioni e conquista i tre punti vincendo 2-0 allo stadio Ferraris. Decisive le reti nella ripresa, che premiano la maggiore concretezza degli ospiti rispetto ai rossoblù, protagonisti di numerose opportunità non capitalizzate.

De Rossi conferma il 3-5-2 con Bijlow tra i pali. Linea difensiva composta da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sugli esterni Norton-Cuffy ed Ellertsson, mentre in mezzo al campo agiscono Frendrup, Malinovskyi e Messias. In attacco spazio a Colombo e Vitinha.

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