Canale Lunense, ambiente e sostenibilità al centro del confronto con l’assessore regionale Ripamonti

Ambiente, gestione dell’acqua, tutela del territorio e sostenibilità hanno caratterizzato la recente visita dell’assessore regionale Paolo Ripamonti al Consorzio Canale Lunense di Sarzana.

L’incontro, seguito da un sopralluogo alla centrale idroelettrica e al bacino del Canale, ha consentito di fare il punto su alcune delle questioni riguardanti il comprensorio, a partire dai danni provocati dalle nutrie ad argini e colatori di bonifica, un fenomeno che incide sull’equilibrio del reticolo e comporta costi crescenti sul fronte della manutenzione.

Nel confronto il Consorzio ha richiamato anche il tema della cosiddetta manutenzione gentile, indicata come metodo di lavoro, sottolineando però la necessità di procedure capaci di garantire insieme rispetto degli habitat e rapidità di intervento nelle situazioni più urgenti.

Spazio poi alla gestione della risorsa idrica, con il tema della concessione con la Toscana, in fase di rinnovo ormai da più di 10 anni, ai progetti legati all’energia rinnovabile e all’ammodernamento delle infrastrutture, dalle intubazioni al fotovoltaico flottante, fino alle ipotesi di mini-idroelettrico, tutti interventi per rafforzare efficienza, sostenibilità e capacità di investimento, tenendo insieme innovazione e attenzione per l’ambiente.

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