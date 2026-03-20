Incontri in Valle Stura per la sindaca metropolitana, visita anche alla tomba di Don Gallo

Genova. Pomeriggio dedicato alla Valle Stura per la sindaca metropolitana Silvia Salis. Dopo un sopralluogo al nuovo asilo nido comunale di Rossiglione, che sarà inaugurato domani, la sindaca ha incontrato i colleghi dei Comuni di Rossiglione, Campo Ligure, Masone, Tiglieto e Mele per discutere insieme delle principali criticità che interessano l’Unione dei Comuni SOL (Stura, Orba, Leira).

Insieme al vicesindaco metropolitano Simone Franceschi e al consigliere delegato a Patrimonio e Bilancio della Città Metropolitana di Genova, Stefano Damonte, i primi cittadini si sono confrontati sui temi del trasporto e dei servizi pubblici, della viabilità e del dissesto idrogeologico.

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