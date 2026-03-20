La fiera incassa quasi quarantamila presenze. L’anno prossimo sarà nel fine settimana e potrebbe durare quattro giorni

Tre giorni di dolci, panini, affaroni. La fiera di San Giuseppe 2026 va in archivio e mentre i banchi si attardano a smontare entro la mezzanotte, c’è chi avverte un pizzico di malinconia, qualcuno tira un sospiro di sollievo sulla viabilità e qualcun altro guarda già il calendario del 2027 chiedendosi quando si terrà la fiera.

Per questo la risposta pare esserci già: toccherà sicuramente il fine settimana ma potrebbe durare quattro giorni. L’assessorato al Commercio avrà un anno per lavorarci ma la strada sarebbe già tracciata. Quattro giorni potrebbero rivelarsi logisticamente impegnativi ma cogliere i favori di quei cittadini che vivono fuori dal perimetro comunale e regionale. Prematuro ma non troppo anche osservando il bilancio di questi giorni.

Lo svolgimento nell’infrasettimanale ha reso più governabile l’evento che comunque, secondo le stime del Comune della Spezia e dell’assessorato al Commercio, in tre giorni ha incassato quarantamila presenze. Inoltre, la concomitanza di Velarìa avrebbe alleggerito la pressione su passeggiata Morin.

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