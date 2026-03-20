Servizio civile universale: un’opportunità di crescita con Uildm Albenga Odv

Il Servizio Civile Universale 2026 rappresenta un’importante occasione per i giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano mettersi in gioco, acquisire nuove competenze e contribuire concretamente al benessere della comunità. In questo contesto, l’Associazione UILDM Albenga ODV annuncia l’apertura del nuovo bando, offrendo un’esperienza formativa nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità.

Presso la sede di via Roma 66 ad Albenga, sono disponibili complessivamente sei posti, suddivisi in due progetti pensati per promuovere inclusione, supporto e partecipazione attiva. Il progetto “2026 Un pezzo di strada insieme” mette a disposizione quattro posti, mentre “2026 Nessuno resta indietro” ne prevede due.

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