Storie di migrazione e integrazione con la presentazione del libro “Il mondo in una scuola”

Giovedì 26 marzo alle 17.30 presso il Circolo Fantoni della Spezia, verrà presentato il libro “Il mondo in una scuola, l’odissea dei migranti nei racconti dei partecipanti alla Scuola d’italiano dei Circoli Operai”.

L’iniziativa, promossa dal Centro di documentazione Logos, Amnesty International La Spezia, Scuola di italiano per stranieri e Circolo Fantoni, ha come scopo quello di far conoscere, attraverso le pagine del libro, le storie di persone migranti che, affrontando viaggi che diventano vere e proprie odissee, sono arrivate in Italia.

Oltre ad altri innumerevoli ostacoli, queste persone si sono ritrovate a dover imparare anche la lingua italiana, per poter avere quello strumento base che possa permettere loro di integrarsi nel mondo del lavoro e non solo.

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