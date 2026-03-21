Calcio/ Samp, a Bogliasco contestazione a dirigenza e squadra

Parole e fatti si intrecciano a Bogliasco, dove circa 200 sostenitori della Sampdoria si ritrovano all’esterno del centro sportivo per manifestare il proprio malcontento dopo il momento negativo, aggravato dalla sconfitta contro la Carrarese di mercoledì scorso. Una presenza rumorosa, con l’utilizzo di fumogeni e petardi, che accompagna cori indirizzati alla società e alla squadra.

Nel mirino finiscono in particolare Tey, Manfredi e Fredberg, indicati come principali responsabili della situazione attuale. I cori si susseguono durante tutta la manifestazione, in un clima di forte tensione ma senza contatti diretti con l’interno della struttura.

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