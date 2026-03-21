Genoa, Malinovskyi: “Siamo stati fortunati, nel primo tempo creato occasioni come in due partite”

Genova. Riesce difficile commentare la partita anche a Ruslan Malinovskyi in sala stampa dopo Daniele De Rossi. “Siamo stati sfortunati, abbiamo creato nel primo tempo occasioni come in due partite. L’Udinese è una squadra forte, nel primo tempo siamo stati solidi e carichi. Un po’ mi dispiace: abbiamo fatto una grande prestazione e perso la partita, questo è il calcio italiano. Dobbiamo analizzare e andare avanti, abbiamo tante partite belle e contro squadre forti. Dobbiamo prendere le cose belle di questa partita ed essere più solidi per la prossima”.

Sull’occasione creata sul corner con lo schema quasi riuscito dice: “L’avevamo preparata quella situazione, se avessimo fatto tutto giusto avremmo fatto gol”.

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