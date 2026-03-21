Il dubbio Hristov e la difesa a quattro contro una Juve Stabia con qualche assenza

Terzo impegno in otto giorni per lo Spezia, chiamato all’ultimo sforzo prima della sosta per le nazionali che riconsegnerà il campionato al mese di aprile e alla sfida alla Carrarese di Pasquetta. Ancora diverse assenze per Donadoni, che perde anche Bandinelli per squalifica ma recupera per la panchina gli arruolabili Lapadula e Vlahovic, ma non Mateju. Da valutare alcune situazioni, tra cui quella di Hristov che soffre sempre i campi sintetici, ma che dovrebbe stringere i denti e partire dall’inizio. Si va dunque verso la conferma della difesa a quattro, nonostante una Juve Stabia che si schiererà con il 3-4-1-1.

Ruggero, ex di turno, da falso terzino destro e Aurelio a sinistra nella difesa che Donadoni dovrebbe schierare al Menti di Castellammare. In mezzo Hristov con Bonfanti, ma in caso di forfait del capitano bulgaro ecco proprio Ruggero pronto a scalare al centro, con Vignali esterno basso. Senza Bandinelli, probabile la conferma di Nagy al centro, con Romano in regia e uno tra Comotto e Bellemo, mentre in avanti, a dar manforte al solo Artistico, nuova chance per Adamo, con Valoti al suo fianco.

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