“Il turismo della Spezia incontra il mercato internazionale”, al via lunedì al terminal crociere la terza edizione della Bitesp

Al via lunedì prossimo (23 marzo) la terza edizione della Bitesp 2026, la Borsa internazionale del turismo esperienziale, con apertura alle 9.15. La manifestazione, dedicata all’area ligure-apuana, si svolgerà fino a mercoledì 25 marzo al terminal crociere di Largo Fiorillo. “Il Turismo della Spezia incontra il Mercato Internazionale” lo slogan della Bitesp 2026, organizzata dal Comune della Spezia. “La manifestazione, giunta alla terza edizione, registra una partecipazione crescente da parte di operatori, buyer e realtà del territorio interessati al turismo esperienziale, sostenibile e legato alle eccellenze locali”, osservano da Palazzo civico in una nota.

Lunedì apriranno i saluti del sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, e degli assessori al Turismo comunale, on. Maria Grazia Frijia, e regionale, Luca Lombardi, seguiti dagli interventi dei rappresentanti degli enti patrocinatori e sostenitori. La giornata inaugurale sarà dedicata al Workshop B2B: un’intera sessione di incontri tra circa 60 operatori turistici del comprensorio Ala (Area ligure apuana), tra strutture ricettive, DMC, agenzie incoming, fornitori di esperienze, realtà artigianali ed enogastronomiche, e 30 buyer internazionali – provenienti da Armenia, Austria, Cina, Germania, Kazakhstan, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria – selezionati e invitati appositamente per favorire nuove collaborazioni, accordi commerciali e scambi diretti tra domanda e offerta.

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