Meteo Liguria: al mattino nuvole, al pomeriggio pioggia sulla costa e neve in quota

Liguria. Il meteo Liguria sarà interessato da un nucleo di aria fredda tra oggi, sabato 21 marzo, e domenica 22 marzo, con precipitazioni sparse, nevose sui rilievi a partire dal pomeriggio. Deciso miglioramento da lunedì. Le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, sabato 21 marzo, velature o nubi alte interesseranno il meteo della Liguria prima dell’alba, in allontanamento verso sud. Dalla tarda mattinata sviluppo di nubi cumuliformi segnatamente sulle Alpi Liguri e sull’Appennino orientale, ma ancora senza fenomeni. Nel pomeriggio rovesci deboli o moderati su Alpi Liguri, Bormida occidentale, Val Trebbia, Aveto, alta Valle Sturla, Graveglia e alta Val di Vara, a carattere nevoso oltre i 1500-1600 metri. Asciutto e abbastanza soleggiato sui restanti settori. In serata generale attenuazione delle precipitazioni ad eccezione delle Alpi Liguri più occidentali.

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