Neirone: Carla Pensa, 85 anni si aggiudica il Campionato mondiale del pesto

Si è svolto a Palazzo Ducale il Compionato Mondiale di Pesto. Tra gli oltre cento concorrenti e i dieci finalisti, ad aggiudicarsi il titolo è Carla Pensa, 85 anni, residente a Neirone, frazione Roccatagliata, in alta Fontanabuona. Ha fatto il pesto nel suo vecchio mortaio col suo pestello, attrezzi cui è affezionata; per altro ha sempre rifiutato di usare i frullatori. Quando ha ascoltato il verdetto dei tre giurati si è emozionata ed ha espresso la sua felicità. La sua ricetta? Aggiungere agli ingredienti la passione e l’amore per questo condimento ligure. Ad iscriverla al Campionato, conoscendo la prelibatezza del suo pesto è stata un’amica.

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