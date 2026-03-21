Oggi la Milano-Sanremo, Alessandro Petacchi: “La mia corsa dei sogni”

Oggi è il giorno della Milano-Sanremo, una delle corse più attese e iconiche del calendario internazionale, a fare il punto della situazione è Alessandro Petacchi, nome di primo piano del ciclismo italiano e tra i velocisti più vincenti della sua generazione, presente in occasione dell’intitolazione dello Juventus Club Pietra Ligure a Fabrizio Ravanelli.

Spezzino, classe 1974, Petacchi ha costruito una carriera di altissimo livello tra la fine, imponendosi come uno dei migliori sprinter al mondo. Nel suo palmarès spiccano numerose vittorie di tappa nei grandi giri e successi di prestigio nelle classiche, tra cui proprio la Sanremo, conquistata nel 2005.

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