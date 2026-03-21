Recco: Demanio marittimo, il via libera della Regione

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Un chiosco-bar sulla spiaggia dei Genovesi, un campetto permanente da beach volley e l’apertura al pescaturismo sui moli, sono queste tra le principali novità introdotte nell’aggiornamento del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo. La Regione Liguria, infatti, ha dato il via libera alle modifiche al Pud proposte dal Comune di Recco. L’aggiornamento, già adottato dal Consiglio comunale la scorsa primavera, approderà nuovamente in aula nel mese di aprile per l’approvazione definitiva.

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